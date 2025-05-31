Эрдоган призвал Путина и Зеленского провести личную встречу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал российского лидера Владимира Путина и главу Украины Владимира Зеленского провести личную встречу без промедления. Об этом сообщила пресс-служба администрации Эрдогана.

© РИА Новости

Турецкий лидер в ходе телефонной беседы с Зеленским заявил, что после завершения переговоров между украинской и российской делегациями следующим шагом на пути к миру должна стать встреча на уровне глав государств.

РИА: переговоры России и Украины могут пройти в офисе Эрдогана в Стамбуле

По мнению политика, участие делегаций обеих сторон в переговорах в расширенном формате играет важную роль в поддержании положительной динамики.

«Эрдоган убежден, что после завершения переговоров на уровне делегаций должен последовать этап прямого диалога между лидерами стран — и этот шаг необходимо предпринять без особых промедлений», — говорится в сообщении.

Ранее Эрдоган созвонился с украинским лидером. Разговор состоялся перед новым раундом переговоров РФ и Украины в Стамбуле.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров раскрыл детали второго раунда переговоров с Украиной. Он отметил, что представители Москвы и Киева могут встретиться в Стамбуле 2 июня.