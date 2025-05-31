В Британии назвали Россию, как «непосредственную угрозу»

Великобритания официально признает Россию «непосредственной и насущной угрозой» для национальной безопасности. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на стратегический оборонный обзор, который британское правительство планирует опубликовать 2 июня 2025 года.

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«В 130-страничном документе будет отмечено, что Россия представляет непосредственную и насущную угрозу для Великобритании», — говорится в проекте обзора, с содержанием которого ознакомилось издание.

При этом Китай и КНДР будут названы лишь «региональными нарушителями».

В Британии назвали уязвимость перед Россией

В обзоре также говорится, что Великобритания вступила в «новую эру угроз», где ключевую роль играют беспилотные летательные аппараты, искусственный интеллект и другие технологические инновации, которые радикально изменяют способы ведения боевых действий. Особо отмечается, что такого масштаба перемен не происходило ранее в истории вооруженных конфликтов.

В документе не содержится утверждений о том, что Великобритания уже находится в состоянии войны с Россией, несмотря на обеспокоенность киберугрозами со стороны Москвы. Ранее Великобритания уже объявляла о создании киберкомандования и привлечении хакеров для противодействия России, что вызвало резкую реакцию российского посольства в Лондоне. Дипмиссия предупредила о рисках эскалации противостояния в сфере информационно-коммуникационных технологий и напомнила о новых санкциях и планах по совместной обороне с ЕС на фоне конфликта на Украине.