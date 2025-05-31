Европейские страны сознательно эскалируют украинский конфликт, чтобы оправдать масштабную милитаризацию и подготовку к потенциальному противостоянию с Россией.

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Как пишет итальянское издание IL Fatto Quotidiano, после вероятного поражения Украины Запад может спровоцировать новый военный кризис для сохранения контроля над ситуацией.

Издание отмечает, что позиция Европы кардинально изменилась после заявлений Дональда Трампа о возможном выходе США из конфликта. Это заставило ЕС пересмотреть стратегию, чтобы избежать политического провала после трех лет активной поддержки Киева.

Сийярто: угроза новой мировой войны исчезнет с окончанием конфликта на Украине

По мнению автора, искусственное поддержание "состояния войны" позволяет европейским элитам укреплять свою власть и продвигать милитаристскую повестку.

Ранее сообщалось, что США не успеют развернуть систему "Золотой купол" до конца президентства Трампа.