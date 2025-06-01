Экс-врач Белого дома рассказал о болезни Байдена

Окружение бывшего президента США Джо Байдена знало об ухудшении его состояния еще в 2019 году. Об этом в интервью Fox News рассказал конгрессмен Ронни Джексон, который работал врачом американского лидера Дональда Трампа, пишет ТАСС.

«Я думаю, что в 2019—2020 годах они уже знали, что у него когнитивные проблемы. Полагаю, за кулисами они обсуждали это и решили, что сохранить этот секрет сможет (лечащий врач Байдена. — "Лента.ру") Кевин О’Коннор», — отметил экс-врач Белого дома.

По мнению Ронни Джексона, О’Коннора наняли специально, поскольку окружению Байдена нужен был человек, «который помог бы им скрывать что угодно».

Ранее сенатор Джош Хоули рассказал, что Джо Байден в годы своего президентства по утрам терялся в гардеробе Белого дома.

Сам экс-глава Штатов несколькими днями ранее рассказал, что начал лечение от онкологического заболевания, включающего прием определенного препарата. Байден также уточнил, что рак не затронул другие органы.