Байден начал лечение от рака

Бывший президент США Джо Байден начал принимать таблетки для лечения от рака простаты. Об этом он сообщил на мероприятии в Делавэре, передает РИА Новости.

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«Все сводится к приему таблетки. Одной конкретной таблетки в течение шести недель, а затем другой... Никакие органы не затронуты. Мои кости крепкие,» – сказал Байден.

Он также рассказал, что находится под наблюдением известного хирурга, который сам успешно поборол рак. Прогноз на выздоровление, по словам экс-политика, остается положительным.

Байден прокомментировал сообщения о выявленном у него раке

18 мая стало известно, что у Байдена диагностирована агрессивная форма рака предстательной железы, которая распространилась на кости. Диагноз был поставлен 16 мая, после того как врачи осмотрели бывшего президента из-за проблем с мочеиспусканием и обнаружили «небольшой узел» на простате, который требовал обследования.

Позже американский сенатор Рон Джонсон сообщил, что начал расследование о состоянии здоровья политика. Он призвал разобраться в том, кто руководил правительством США в годы его президентства.

Ранее в США призвали жену Байдена раскрыть данные о здоровье мужа в период президентства.