Байден пригрозил избиением авторам книги по его президентскому сроку

Экс-президент Соединенных Штатов Джо Байден в шутку заявил, что изобьет авторов книги-разоблачения «Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие, и катастрофическое решение баллотироваться еще раз». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на

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«Вы видите, что я умственно некомпетентен, я не могу ходить, и я могу избить их обоих», — заявил Байден на мероприятии в Делавэре, отвечая на вопрос о его реакции на резонансную книгу.

Книга «Первородный грех» была опубликована в мае этого года, она написана журналистами Джейком Тэппером и Алексом Томпсоном в соавторстве. Авторы, ссылаясь на источники в Белом доме при предыдущей администрации, утверждают, что Байден к 2024 году потерял способность исполнять свои обязанности в критических ситуациях и использовал шпаргалки в том числе на закрытых заседаниях своего кабинета.

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До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге заявила, что бывшая первая леди Джилл Байден должна раскрыть информацию о состоянии здоровья Джо Байдена в период его президентства.

Ранее экс-врач Белого дома рассказал, сколько осталось жить Байдену.