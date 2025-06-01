Трамп заявил об угрозе экономического краха США

Президент США Дональд Трамп заявил, что вынесение американскими судьями решений против введенных его администрацией импортных пошлин будет означать экономический крах страны.

"Если суды каким-то образом примут решение по пошлинам против нас, чего не ожидается, это позволит другим странам своими антиамериканскими тарифами держать нашу страну в заложниках <…>. Это будет означать экономический крах Соединенных Штатов Америки", - написал глава государства в Truth Social.

Федеральный суд США по делам международной торговли в среду заблокировал исполнение решения американского лидера ввести пошлины на импорт, обосновав это превышением им президентских полномочий. Суд заблокировал не только ответные пошлины на продукцию из 185 стран и территорий, о которых Трамп объявил 2 апреля, но и введенные до этого тарифы в отношении импорта из Канады, Китая и Мексики. В то же время судебное решение не распространялось на тарифы в отношении поставок автомобилей и запчастей для них, стали и алюминия.

В четверг апелляционный суд в США временно приостановил действие постановления о блокировке таможенных пошлин. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге отметила, что администрация США намерена дойти с этим делом до Верховного суда страны.