Трамп заявил, что блокировка пошлин судом будет означать экономический крах США

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Президент США Дональд Трамп заявил, что вынесение американскими судьями решений против введенных его администрацией импортных пошлин будет означать экономический крах страны.

Трамп заявил об угрозе экономического краха США
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"Если суды каким-то образом примут решение по пошлинам против нас, чего не ожидается, это позволит другим странам своими антиамериканскими тарифами держать нашу страну в заложниках <…>. Это будет означать экономический крах Соединенных Штатов Америки", - написал глава государства в Truth Social.

Федеральный суд США по делам международной торговли в среду заблокировал исполнение решения американского лидера ввести пошлины на импорт, обосновав это превышением им президентских полномочий. Суд заблокировал не только ответные пошлины на продукцию из 185 стран и территорий, о которых Трамп объявил 2 апреля, но и введенные до этого тарифы в отношении импорта из Канады, Китая и Мексики. В то же время судебное решение не распространялось на тарифы в отношении поставок автомобилей и запчастей для них, стали и алюминия.

В четверг апелляционный суд в США временно приостановил действие постановления о блокировке таможенных пошлин. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге отметила, что администрация США намерена дойти с этим делом до Верховного суда страны.

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