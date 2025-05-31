Илон Маск получил от Трампа золотой ключ

Президент США Дональд Трамп вручил Илону Маску золотой ключ в знак признательности за его работу в качестве куратора ведомства по повышению эффективности правительства (DOGE). Церемония прошла в торжественной обстановке: Трамп назвал подарок "очень особенным" и подчеркнул, что вручает его лишь избранным. Маск, в свою очередь, поблагодарил президента и назвал ключ "потрясающим".

Однако несколько американских СМИ выяснили, что аналогичный ключ можно свободно приобрести на одной из онлайн-торговых площадок за $8000. Несмотря на это, Трамп высоко оценил вклад Маска в работу DOGE, заявив, что будет и дальше прислушиваться к его советам. Сам миллиардер подтвердил, что останется неофициальным советником президента.

Трамп подтвердил уход Маска из правительства США

По словам Маска, если ведомство получит поддержку администрации и Конгресса, DOGE сможет сократить госрасходы на $1 трлн к 2026 году.

Ранее сообщалось, что Трамп не хочет повторять ошибки холодной войны в отношениях с Россией.