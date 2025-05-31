В Раде рассказали, сколько бюджет Украины теряет из-за теневых схем

Депутат Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что бюджет Украины ежегодно теряет 800-900 млрд гривен в год ($19,2 — 21,6 млрд) из-за теневых схем. Об этом пишет украинская версия издания Forbes.

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«30-50% экономики в тени, а есть отрасли, где более 60%», — поделился Гетманцев.

Он уточнил, что вывод расходов украинского бюджета из теневого сектора позволит покрыть недостаток средств в бюджете на финансирование потребностей украинской армии.

В Раде назвали роковое для Украины решение

До этого агентство Bloomberg писало, что Украина пропустит платеж в размере $665 млн по госдолгу, привязанному к экономическому росту, после того как не смогла договориться о его реструктуризации с группой кредиторов во главе с хедж-фондами.

В 2024 году Украина согласилась с инвесторами снять кросс-дефолтный пункт между так называемыми ВВП-варрантами и ее обычными международными облигациями. Это защищает ее от сценария, в котором дефолт по одному инструменту переносится на другой долг, говорится в публикации.

Ранее экс-премьер Украины предупредил о возможном банкротстве страны.