Отказ Соединенных Штатов от идеи включить Украину в НАТО станет ключом к завершению конфликта в республике. Такое мнение высказала внешнеполитический эксперт партии Германии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (BSW) Севим Дагделен в соцсети X, призвав считаться с интересами безопасности России.

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Так специалист прокомментировала заявление спецпосланника США по Украине Кита Келлога, отметившего, что понимает требование Москвы о прекращении расширения альянса на восток.

«Отказ администрации США от вступления Украины в НАТО и признание интересов безопасности России являются ключом к возможному прекращению этой чудовищной войны», — написала Дагделен.

Она добавила, что немецкому правительству и Евросоюзу надо учитывать этот факт, а не способствовать эскалации напряжения в регионе и рисковать быть втянутыми в войну с поставками ракет Taurus.

В США сделали предостережение Украине

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва рассмотрит любые варианты ответа при ударе Taurus по территории страны.