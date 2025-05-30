Продолжение конфликта обойдется Украине дороже, чем заключение мира. Об этом у себя на странице в X заявил полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

По его мнению, увеличение военной поддержки Украины не только не отсрочит неизбежное поражение Киева, но и «увеличит цену, поскольку еще больше украинцев будут бессмысленно принесены в жертву ради поражения, которого нельзя избежать».

Дэвис отметил, что преимущество в конфликте остается на стороне России. В связи с этим, по его словам, здравый смысл требует трезвой оценки ситуации, когда цена продолжения боевых действий выше, чем цена поиска дипломатического решения.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц объявил, что Великобритания, Франция, США, а теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине. Таким образом указанные страны дали Киеву разрешение атаковать дальнобойным оружием позиции на территории России. При этом вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки словам Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя эти сообщения, предупредила, что Москва будет расценивать удары немецкими Taurus по любым объектам РФ как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.