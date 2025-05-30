СМИ: «Золотой купол» не будет готов к концу президентского срока Трампа

Газета The Guardian сообщает, что система ПВО «Золотой купол», вопреки словам президента США Дональда Трампа, не будет готова к концу его президентского срока.

Отмечается, что «Золотой купол» должен включать в себя космическое оружие. По информации источника, система будет находиться в разработке до конца 2028 года — сначала Пентагону придется объединить несколько систем обработки данных, а потом создать оружие космического базирования.

«(Система — прим. ред.) не будет готова до конца (президентского — прим. ред.) срока, несмотря на его прогноз о том, что она будет завершена в течение следующих трех лет», — сообщает издание.

Ранее Трамп объявил о начале масштабной программы противоракетной обороны под названием «Золотой купол».