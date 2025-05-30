Министр юстиции Чехии подал в отставку из-за скандала с криптовалютой

Министр юстиции Чехии Павел Блажек подал в отставку из-за скандала с биткоинами в ведомстве. Об этом сообщило агентство ČTK.

Отмечается, что скандал возник из-за того, что Минюст Чехии принял в качестве дара криптовалюту на сумму около 40 миллионов евро. Предположительно, биткоины передал Томаш Йиржиковски, осужденный за торговлю наркотиками и вышедший на свободу в 2021 году. После задержания у него была изъята криптовалюта, которую мужчине вернули после отбывания наказания.

«Мне неизвестно о каких-либо незаконных действиях. Однако я не хочу наносить ущерб репутации правительства или правящей коалиции», — объяснил Блажек причину своей отставки.

Ранее в США уволили советника президента страны Дональда Трампа по нацбезопасности Майкла Уолтца. Причиной его отставки был назван скандал с утечкой секретных данных. В апреле CBS News со ссылкой на источники сообщил, что Уолтц добавил в закрытый чат в Signal главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга вместо пресс-секретаря Совета национальной безопасности США Брайана Хьюза из-за путаницы с телефонным номером.