Толпа охранников плотно окружила президента Украины Владимира Зеленского на выставке «Книжный арсенал», где он купил книгу «Убить тирана. История борьбы с тиранами от Цезаря до Каддафи». Фото опубликовал Telegram-канал «Политика страны».

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Политик купил книгу на фестивале «Книжный арсенал» в Киеве. Он посетил его вместе со своей супругой — Еленой.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что отставка Зеленского станет лучшим решением для остатков Украины и украинцев. Политик подчеркнул, что Зеленский является некомпетентным президентом и «самовлюбленным павлином», которого сложно представить главой государства в условиях мирного времени.