Глава Минторга США и Маск пошутили о пощечине Макрону

Министр торговли США Говард Латник и бизнесмен Илон Маск пошутили, что синяк под правым глазом Маску могла поставить супруга французского президента Эмманюэля Макрона Брижит.

Латник присутствовал на пресс-конференции президента США Дональда Трампа в Белом доме. Мероприятие было посвящено возвращению в частный сектор Маска, который ранее курировал ведомство по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE).

Журналисты спросили предпринимателя, откуда у него под глазом синяк.

"Я не был где-либо рядом с Францией", - ответил он, добавив, что тут можно пошутить на тему пощечин.

После этого Латник сказал: "Первая леди Франции". В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что не заметил синяка.

Как пояснил Маск, синяк под глазом ему поставил его пятилетний сын.

"Я сказал [ему]: "Давай, ударь меня по лицу". И он ударил", - рассказал предприниматель. "В тот момент я практически ничего не почувствовал, а потом, похоже, появился синяк", - добавил он.

Ранее американское информационное агентство Associated Press распространило видео прилета президента Франции во Вьетнам. На кадрах виден силуэт Макрона, все еще находящегося внутри самолета, в этот момент появляются руки его жены, хотя ее самой полностью не видно, она быстро подняла руку к лицу мужа, будто дав пощечину.

Трамп неожиданно отреагировал на пощечину Макрону от его жены

Французский телеканал BFM TV добавляет, что глава государства выглядел удивленным, но быстро повернулся, чтобы поприветствовать встречающих. После инцидента пара спустилась по трапу. Макрон, как обычно, протянул жене руку, но она проигнорировала ее и держалась за поручень.