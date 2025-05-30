Эрдоган позвонил Зеленскому перед переговорами РФ и Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что Анкара выступает за продолжение переговоров между делегациями России и Украины.

© Газета.Ru

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

«Турция выступает за продолжение переговоров между делегациями двух стран, начавшихся в Стамбуле», — говорится в заявлении.

Эрдоган обратил внимание, что обмен пленными, согласованный на переговорах в Стамбуле, был осуществлен в короткие сроки.

Президент Турции также добавил, что возможное прекращение огня, которое будет обсуждаться в ходе второго раунда переговоров, проложит путь к миру.

Российская делегация уже отправилась в Турцию для проведения второго раунда переговоров по Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. К продолжению диалога дипломаты будут готовы утром в понедельник, 2 июня. Как уточнил пресс-секретарь президента, стороны обсудят проекты меморандумов России и Украины.