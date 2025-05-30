Трамп заявил о шоке от действий России

По словам Трампа, такую реакцию у него вызвали сообщения о последних российских атаках по Украине.

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Как заявил американский президент, эти атаки происходят во время попыток наладить переговоры, что разочаровывает Трампа.

«Я был очень удивлен, что по таким городам, как Киев, во время переговоров, которые, как мне казалось, могли вот-вот закончиться, были выпущены ракеты. Мы уже подходили к решению проблемы, и вдруг начались обстрелы, люди погибли. Я видел то, чего не ожидал. А я не люблю сюрпризы, и меня это очень разочаровало», — заявил он.

Помимо этого глава Белого дома заявил, что «не только Путин, но и Зеленский очень упрям».

Украина обратилась с просьбой к Турции

Ранее Трамп сообщил, что Илон Маск не покидает его администрацию навсегда.