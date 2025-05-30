Трамп заявил о шоке от действий России

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 30 мая, заявил, что разочарован и шокирован действиями России, которая «запускает ракеты по Киеву» во время проведения переговоров касательно урегулирования украинского кризиса.

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— Я был шокирован тем, что ракеты запускаются по городам, например, по Киеву во время того, как мы ведем переговоры. Это очень удивляет меня. И это разочаровывает. Пять тысяч человек были убиты. Большинство из них военные, но и мирные жители тоже, — подчеркнул американский лидер в ходе пресс-конференции в Белом доме.

Он добавил, что был удивлен новостями об ответных ударах России по Украине в момент, когда переговоры по урегулированию кризиса были «близки к завершению», при этом подчеркнув, что «не любит сюрпризы», передает РИА Новости.

27 мая Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин «играет с огнем», и подчеркнул, что с Россией могли бы произойти «очень плохие вещи», если бы не персональные усилия главы Белого дома.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что позицию Вашингтона и лично Трампа, который стремится в скором времени достичь урегулирования конфликта на Украине, можно понять.