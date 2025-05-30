Трамп вручил Маску ключ от Белого дома

Президент США Дональд Трамп вручил Илону Маску золотой ключ от Белого дома в знак признания его заслуг на посту главы Департамента эффективности правительства.

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Об этом пишет ТАСС.

«Спасибо, Илон. Береги себя», — сказал Трамп.

Маск заявил, что после завершения госслужбы сохранит статус «друга и советника» политика.

Сегодня Трамп сообщил, что 30 мая окажется последним днем работы Илона Маска на посту главы департамента эффективности правительства Соединенных Штатов.

После этого газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники написала, что Маск якобы часто принимал наркотики в ходе предвыборной кампании Дональда Трампа.

Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер посоветовал журналистам лично спросить у Маска про наркотики.