Трамп неожиданно отреагировал на пощечину Макрону от его жены

Президент США Дональд Трамп прокомментировал видео, на котором жена французского президента Эммануэля Макрона Брижит дает ему пощечину. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Трампа, Макрону не стоит впредь выяснять свои отношения с женой на публике. При этом он добавил, что после этого случая он уже провел разговор с Макроном, и тот «в порядке».

«Убеждайтесь в том, что двери закрыты. <...> Я говорил с ним, с ним все в порядке. Они хорошие люди. <...> Я его знаю очень хорошо. Не в курсе, что там стряслось. Но я его знаю очень хорошо. С ними все в порядке», — заявил он.

Стало известно, что жена Макрона сказала ему после пощечины

Ранее Макрон получил пощечину от своей жены, когда пара выходила из самолета во Вьетнаме.