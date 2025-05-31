Неизвестные беспилотники сопроводили немецкое полицейское судно

Неизвестные беспилотники сопровождали немецкое патрульное судно, следившее за российским судном. Об этом пишет немецкое издание Spiegel.

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По информации издания, судно «BP 81 Potsdam» следил за направлявшимся в Бельгию российским грузовым судном к северу от острова Боркум в Северном море. Инцидент произошел 17 мая.

«Федеральная полиция насчитала семь беспилотников, которые сопровождали как грузовое судно, так и патрульное судно», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что патрулирование продолжалось в течение трех часов.

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Авторы издания предположили, что беспилотники были российскими.

До этого портал Yle Novosti со ссылкой на заявление финского Минобороны писал, что два российских военных самолета подозреваются в нарушении воздушного пространства Финляндии.

Предполагаемое нарушение воздушного пространства произошло днем 23 мая в районе Порвоо.

Ранее в Финляндии зафиксировали несанкционированные полеты беспилотников.