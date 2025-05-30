План Евросоюза подорвать экономику России путем санкционного давления потерпел фиаско. Об этом у себя на странице в X заявил журналист Томас Фази.

Он указал, что, начиная с февраля 2022 года, США и ЕС ввели против РФ «самый жесткий режим санкций в современной истории», чем усугубили предыдущий, который был введен в 2014 году.

«Заявленная цель состояла в том, чтобы "поставить российскую экономику на колени", изолировать страну от глобальной экономической системы, подорвать ее способность поддерживать военные усилия и, в перспективе, способствовать смене режима в России. Более чем три года спустя стало ясно: этот план с треском провалился», — написал Фази.

По его словам, Россия не только «не рухнула», но и увеличила свой торговый профицит, переориентировав торговлю на Азию и страны БРИКС. Абсолютно другая ситуация наблюдается в странах ЕС, применивших санкции против РФ, отметил Фази.

«Рассказ о Евросоюзе, едином и решительном в защите ценностей и демократии, рухнул перед лицом суровой реальности: санкции послужили для того, чтобы подчинить национальные экономики воле Вашингтона и западноевропейских элит», — добавил он.

Переговоры ЕС и США о борьбе против обхода санкций против РФ провалились

Фази считает, что ввод санкций против РФ используется для оправдания сокращения социальных расходов, массовой безработицы и перехода к более авторитарному правлению.