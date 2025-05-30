Названо условие, при котором Трамп откажется от помощи Украине

Президент США Дональд Трамп может отказаться от поддержки Украины ради получения Нобелевской премии мира. Об этом заявил бывший советник главы Соединенных Штатов по нацбезопасности Джон Болтон, передает El Pais.

По его словам, Трамп может переключиться с Украины на другой горячую точку, где у него будет больше шансов добиться быстрого результата. В частности, это может быть Ближний Восток или ситуация между Индией и Пакистаном.

«Все, что Трамп хочет — это Нобелевская премия мира. Он всегда ее хотел, с тех пор как ее дали бывшему президенту США Бараку Обаме — по его мнению, незаслуженно», — сказал Болтон.

Он добавил, что американского главу не сильно интересуют политические последствия в случае отказа от Украины, поскольку он не собирается снова переизбираться. Однако для него важно оставить о себе хорошее впечатление, отметил Болтон.

Напомним, что в марте 2025 года конгрессмен-республиканец Даррелл Исса выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира. Это уже четвертая его номинация на эту награду, однако до сих пор получить ее ему не удавалось.