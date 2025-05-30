Маск признался в разногласиях с командой Трампа

Богатейший человек планеты Илон Маск уходит из администрации президента Дональда Трампа. 30 мая его последний день работы в Департаменте эффективности правительства (DOGE).

Миллиардер заявил, что теперь сосредоточится на управлении своими компаниями. При этом ABC со ссылкой на источники сообщает, что администрацию Трампа вместе с Маском покинут еще несколько сотрудников DOGE высокого ранга.

По информации телеканала, речь идет о главном юристе DOGE Джеймсе Бернхеме и помощнике Маска Стиве Дэвисе. Администрацию США также покинут старший советник и пресс-секретарь DOGE Кэти Миллер и ряд других сотрудников.

Сам Маск признался в наличии «разногласий во взглядах» с командой Дональда Трампа.

«Я немного застрял, и, мне кажется, что я не хочу, знаете ли, выступать против администрации, но я... также не хочу брать на себя ответственность за все, что делает администрация. Так что я типа в тупике, понимаете?» — сказал миллиардер в интервью телеканалу CBS News, фрагмент которого был опубликован накануне. Полная версия выйдет в эфир 1 июня (цитата по РБК).

Маск так же, как и другие сотрудники DOGE, был оформлен как «специальный государственный служащий» и, согласно американскому законодательству, мог работать на правительство не более 130 дней в календарный год. Этот срок истекает 30 мая.

Миллиардер пожертвовал огромные деньги на кампанию Трампа и приходил в Белый дом полным амбиций — например, хотел сократить расходы властей США на 2 трлн долларов и победить засилье бюрократии. В итоге урезать расходы удалось на значительно меньшую сумму, сам Маск столкнулся с волной хейта, а капитализация его компании Tesla поползла вниз.

31 мая Маск проведет совместную пресс-конференцию с президентом США Дональдом Трампом. Она должна состояться в 13:30 по восточному времени (21:30 мск).