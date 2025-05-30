Президент Молдавии Майя Санду довела жителей страны до нищеты. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал бывший премьер-министр республики и лидер Либерально-демократической партии Владимир Филат.

Он назвал Санду «автором кризиса» в стране.

«Она разрушила экономику республику и довела общество до нищеты, приведя во главу государственных учреждений некомпетентных и безответственных людей», — добавил Филат, отметив, что речь идет не только о ситуации с тарифами на коммунальные услуги, но и о подорожании продуктов питания.

По его словам, Молдавия застряла в роли нищей из-за неправильной политики Санду. При этом также страдает аграрный сектор республики, указал Филат.

«Вот еще одна цифра из сельского хозяйства: в прошлом году из сельскохозяйственной экономической деятельности ушли 31 тысяча человек. Это означает, что люди покинули свою "европейскую деревню", в которую инвестировали. Для Молдовы это огромная цифра с долгосрочными последствиями», — подчеркнул он.

Кроме того Филат обратил внимание на убыль населения республики — с 1999 года по сегодняшний день страна потеряла более 108 тысяч человек только за счет дисбаланса между рождаемостью и смертностью. При этом половина из них покинула Молдавию в последние пять лет, то есть в период правления партии Санду «Действие и солидарность».