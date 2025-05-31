NYT: у Маска начались проблемы со здоровьем из-за приёма психотропных веществ

У американского предпринимателя Илона Маска начались проблемы со здоровьем из-за активного потребления наркотических веществ в период предвыборной кампании Дональда Трампа.

Такое заявление опубликовала американская газета The New York Times, отметив, что Маск жаловался своему окружению на начавшиеся проблемы с мочевым пузырём, вызванные чрезмерным употреблением кетамина.

«Употребление наркотиков Маском выходило далеко за рамки случайного использования», — говорится в статье.

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Ранее Маск заявил, что чувствовал себя загнанным в угол в работе с администрацией президента США.

Также сообщалось, что Маск пришёл на пресс-конференцию по случаю его ухода из администрации с синяком под глазом.