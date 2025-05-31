NYT: у Маска начались проблемы со здоровьем из-за приёма психотропных веществ
У американского предпринимателя Илона Маска начались проблемы со здоровьем из-за активного потребления наркотических веществ в период предвыборной кампании Дональда Трампа.
Такое заявление опубликовала американская газета The New York Times, отметив, что Маск жаловался своему окружению на начавшиеся проблемы с мочевым пузырём, вызванные чрезмерным употреблением кетамина.
«Употребление наркотиков Маском выходило далеко за рамки случайного использования», — говорится в статье.
Американист объяснил, почему Маск покидает пост в администрации Трампа
Ранее Маск заявил, что чувствовал себя загнанным в угол в работе с администрацией президента США.
Также сообщалось, что Маск пришёл на пресс-конференцию по случаю его ухода из администрации с синяком под глазом.