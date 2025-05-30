Трампу разрешили депортировать 500 000 мигрантов

Верховный суд США разрешил президенту страны Дональду Трампу депортировать около полумиллиона мигрантов. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что это решение затронет мигрантов с Кубы, Гаити, из Никарагуа и Венесуэлы. При этом, данное решение не было единогласным — двое судей выступили за то, чтобы не давать администрации президента такое право.

Согласно постановлению суда, министерство внутренней безопасности США остановит действие программ, которые давали мигрантам из этих стран легальный статус. Из-за этого мигранты немедленно лишатся права на временное проживание и должны будут быть депортированы из США.

Ранее администрация Трампа сообщила, что Белый дом рассматривает возможность прекратить финансирование городов, нарушающих иммиграционные законы.