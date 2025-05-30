В МИД Украины обратились с требованием к миру после российских заявлений

Мир должен ответить на заявления России о продолжении боевых действий на Украине усилением давления на Москву.

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К таким действиям призвал глава МИД Украины Андрей Сибига в социальной сети X.

«Мы требуем ответа на высокомерные заявления России, которые подрывают мирный процесс. Мы настаиваем на том, чтобы давление на Москву было усилено уже сейчас», — написал он.

По словам дипломата, заявления российской стороны якобы являются «пощечиной» всем, кто выступает за мирное урегулирование конфликта.