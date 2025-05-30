Китай выступил с призывом к США

Китай призывает администрацию США немедленно прекратить дискриминационные действия в отношении Пекина и вместе отстаивать достигнутые в Женеве договоренности в сфере торговли.

Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй.

"В последнее время Китай неоднократно высказывал США озабоченность по поводу злоупотребления [Вашингтоном] мерами экспортного контроля в области полупроводников и других связанных с этим сферах", - сказал Лю Пэнъюй. "Китай вновь призывает США немедленно исправить свои ошибочные действия, прекратить дискриминационные ограничения в отношении КНР и вместе отстаивать консенсус, достигнутый на переговорах высокого уровня в Женеве", - указал он, комментируя заявление американского президента Дональда Трампа о том, что Китай якобы нарушает договоренности с США в сфере торговли.

Пресс-секретарь также указал, что после переговоров в Швейцарии представители КНР и США поддерживают связь по соответствующим вопросам в сфере торговли.

"С момента проведения китайско-американских торгово-экономических переговоров в Женеве обе стороны поддерживают коммуникацию по соответствующим проблемам в области экономики и торговли на двусторонней и многосторонней основе на различных уровнях", - отметил он.

Ранее Трамп написал в социальной сети Truth Social, что Пекин якобы нарушает торговые договоренности с Вашингтоном.

Переговоры по торгово-экономическим вопросам между США и КНР прошли в Швейцарии 10-11 мая. По их итогам стороны сообщили о взаимном сокращении пошлин с 14 мая 2025 года.