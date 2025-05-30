Германия сделала заявление об окончании конфликта на Украине

Глава МИД Германии Йохан Вадефуль заявил, что с самого начала было ясно, что конфликт на Украине закончится переговорами. Об этом он сообщил в интервью Süddeutsche Zeitung.

По словам Вадефуля, изначально «капитуляции ядерной России ожидать не приходилось». Однако до сих пор это пытались отрицать, но теперь в ФРГ «стали немного честнее сами с собой», добавил он.

«С моей точки зрения, с самого начала было ясно, что эта война, скорее всего, закончится путем переговоров», — сказал глава Германии.

При этом он выразил надежду, что Украина все же сможет выйти на возможные мирные переговоры в сильной позиции.

В США назвали быстрый способ закончить конфликт на Украине

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц объявил, что Великобритания, Франция, США, а теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине. Таким образом указанные страны дали Киеву разрешение атаковать дальнобойным оружием позиции на территории России. При этом вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки словам Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине.