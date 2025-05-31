Покинувший Белый дом Трампа Илон Маск раскрыл новый ошеломляющий план

Илон Маск обнародовал новые смелые планы для SpaceX после своего разрыва с президентом Дональдом Трампом. Миллиардер провел мероприятие, на котором рассказал о стратегии компании по колонизации Марса, подробно описав то, что он назвал следующим этапом в освоении космоса.

Маск сказал, что SpaceX планирует запустить свой первый космический корабль с экипажем к Красной планете в 2026 году с роботом Tesla Optimus на борту, пишет Daily Mail.

"Через два года, при условии, что первые миссии пройдут успешно, мы отправим людей", - сказал Маск.

В первых запусках с экипажами, скорее всего, будет задействовано небольшое количество первых поселенцев, которые займутся созданием инфраструктуры на поверхности Марса и устранением неполадок. Амбициозный план основан на разработке космических кораблей следующего поколения, которые, по словам Маска, будут оснащены девятью двигателями, улучшенными теплозащитными экранами и увеличенной грузоподъемностью.

Белый дом сделал заявление о наркомании Маска

Илон Маск также сообщил, что сборочный цех SpaceX в Техасе в конечном итоге будет производить 1000 космических кораблей в год, назвав его "самым большим сооружением в мире", предназначенным для того, чтобы миллионы людей могли отправиться на Марс.

Это заявление было сделано менее чем через день после того, как Маск уволился из Департамента эффективности государственного управления (DOGE) и попрощался с Белым домом, заявив, что его "график работы в качестве специального государственного служащего подходит к концу".

Хотя Илон Маск выразил восхищение президентом Трампом, он не удержался от порции критики в адрес недавнего законопроекта о расходах администрации на сумму 3,8 трлн долларов.

"Это подрывает работу, которую выполняет команда DOGE", - прямо заявил Маск в интервью CBS. "Честно говоря, я был разочарован, увидев огромный законопроект о расходах, который увеличивает дефицит бюджета вместо того, чтобы сокращать его".

Несмотря на последствия, Маск не позволит своему уходу из Белого дома подорвать его давнюю мечту о высадке людей на Марс. Он рассказал о планах строительства новых "гигабайтов", которые в настоящее время находятся в разработке, - одного в Техасе, а другого во Флориде. Эти высокие сооружения служат центрами вертикальной интеграции, где складываются и готовятся к запуску ракеты Starship и сверхтяжелые ракеты.

"Мы построим для Марса столько же космических кораблей, сколько Boeing и Airbus производят коммерческих авиалайнеров", - сказал Маск. - Каждый космический корабль больше, чем "Боинг-747" или "А380".

Для сравнения, длина Boeing 747 составляет 231 фут, в то время как длина Airbus A380 составляет около 238 футов, отмечает Daily Mail. Напомним, что фут – это примерно 0,3 м.

Маск также объявил, что SpaceX увеличит производство своих спутников Starlink примерно до 5000 единиц в год, многие из которых предназначены для полетов на Марс.

"В идеале мы сможем отправить на Марс любого, кто захочет, - хвастается миллиардер. – И доставить все необходимое оборудование, чтобы сделать его самодостаточным, чтобы он мог расти сам по себе".

Илон Маск подчеркнул, что цель состоит в том, чтобы доставить на Красную планету достаточное количество ресурсов, чтобы, если миссии по снабжению с Земли внезапно прекратятся, жизнь на Марсе могла продолжаться непрерывно.

"Наличие двух сильных, самодостаточных планет будет иметь решающее значение для долгосрочного выживания цивилизации", - добавил Маск.

Он считает, что существование нескольких планет может увеличить продолжительность жизни человечества в десять раз.

Но Маск не планирует останавливаться на Марсе — он предполагает, что миссии достигнут пояса астероидов, спутников Юпитера и, в конечном счете, других звездных систем.

SpaceX присматривается к планете Аркадия для посадки космических кораблей из-за того, что она находится недалеко от льдов, где есть вода, нет гор и не слишком близко к полюсам.

Первая миссия должна состояться в 2027 году, а первый запуск человека состоится двумя годами позже.

"Возможно, на всякий случай мы могли бы снять два эпизода с посадкой Оптимуса, а третий - с людьми. Посмотрим", - сказал Маск.

По его оценкам, для того, чтобы Марс стал самодостаточным, потребуется по меньшей мере миллион тонн грузов, что потребует от 1000 до 2000 кораблей в каждое трансферное окно, а долгосрочной целью является независимость Красной планеты от Земли.

Маск завершил мероприятие словами, что это "возможность для марсиан переосмыслить то, какой они хотят видеть цивилизацию".

"Таким образом, вы можете переосмыслить, какую форму правления вы хотите, какие новые правила должны быть у вас. На Марсе много свободы и возможностей для пересмотра цивилизации, что будет зависеть от марсиан", - добавил он.

Напомним, что после того, как Маск помог Трампу победить на выборах 2024 года благодаря невероятным финансовым пожертвованиям и невероятной поддержке, он заслужил звание "Первого приятеля" в Белом доме. В течение первых нескольких месяцев второго президентского срока Трампа Маск был повсюду - лично инструктировал Трампа, наводил порядок в федеральных ведомствах и даже брал с собой своего сына Икса на важные встречи в Овальном кабинете. Но его приход вызвал недовольство как в политическом истеблишменте, так и среди государственных служащих, особенно когда он начал безжалостно сокращать рабочие места в попытке искоренить расточительные траты.

Маск сэкономил около 160 миллиардов долларов на том, что он назвал расточительными государственными расходами, сократив или закрыв 11 федеральных агентств, в результате чего около 250 000 федеральных служащих остались без работы. Но даже эта цифра далека от 2 триллионов долларов, которые он поклялся сэкономить при запуске DOGE, и это обошлось ему в огромные деньги из-за растущих судебных исков и глобальных протестов как против него, так и против его компаний.

Несмотря на все слухи, Трамп похвалил Маска, сообщив, что миллиардер отступил от DOGE и сказал, что был бы рад "оставаться здесь столько, сколько вы захотите".