Макрон раскрыл из-за чего может быть подорвано доверие к Европе и США

Если Европа и США не смогут добиться мира на Украине, то доверие к ним будет подорвано.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает Елисейский дворец.

«Если США и европейцы не смогут в сжатые сроки урегулировать ситуацию на Украине, я думаю, что доверие к ним, учитывая, что они претендуют на урегулирование любого кризиса в этих регионах, будет очень низким», — сказал он на пресс-конференции в Сингапуре.

Макрон отметил, что приветствует заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии дальности с военных поставок Украине. Он считает, что это поможет создать необходимую «стратегическую неопределенность» в отношении действий Запада.

Также президент Франции подтвердил намерение стран из коалиции желающих «работать до конца в предоставлении гарантий безопасности Украине и инвестировать в их собственную оборону и безопасность, поскольку РФ остается экзистенциальной угрозой». Макрон добавил, что указанные государства уже увеличили расходы на оборону до 3,5% ВВП и «пойдут дальше и быстрее».