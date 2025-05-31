Макрон пригрозил странам Азии расширением НАТО в регионе

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможном расширении зоны оперативной ответственности НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе в случае вовлечения военных КНДР в европейский конфликт. Такое заявление прозвучало в ходе выступления французского лидера на международной конференции в Сингапуре, сообщает Le Monde.

Глава государства подчеркнул, что альянс может пересмотреть свою стратегию в отношении Азии, если Пекин не предпримет мер для предотвращения участия северокорейских военных в событиях на европейском континенте. Макрон обозначил прямую взаимосвязь между позицией Китая по этому вопросу и перспективами активизации деятельности НАТО в азиатском регионе.

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"Если Китай не хочет, чтобы НАТО участвовала в делах Юго-Восточной Азии или Азии, он должен предотвратить участие войск КНДР на европейской территории", - заявил Макрон.

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