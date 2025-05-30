Маск принимал наркотики в ходе предвыборной кампании Трампа

Глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск части принимал наркотики во время предвыборной кампании американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, знакомых с деятельностью Маска, употребление наркотиков миллиардером выходило далеко за рамки случайного использования.

«Он говорил людям, что принимает так много кетамина, сильного анестетика, что это влияет на его мочевой пузырь — известный побочный эффект при хроническом употреблении», — добавили источники.

Также он принимал экстази и психоделические грибы. Кроме того собеседники NYT утверждают, что Маск путешествовал с коробкой для лекарств, в которой было около 20 таблеток, в том числе стимулятор аддералл.

При этом остается неясно, принимал ли глава DOGE наркотики во время пребывания в Белом доме в качестве государственного служащего.