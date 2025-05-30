Президент Польши наградил украинского террориста Буданова*

Президент Польши Анджей Дуда наградил главу военной разведки Украины Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов в России) одной из самых высоких государственных наград для граждан иностранных государств – Золотым Офицерским Крестом ордена «За заслуги перед Польшей».

В министерстве подчеркнули, что Буданов* был удостоен награды за «существенный вклад в усиление международного взаимодействия и продвижение отношений Польши с иностранными державами». Кроме того, кавалерским крестом ордена был отмечен его заместитель.

Орден "За заслуги перед Республикой Польша" представляет собой высшую форму признания, присуждаемую за исключительный вклад в укрепление международного взаимодействия и продвижение дружественных связей между различными народами.

Эта награда вручается иностранным гражданам и лицам польского происхождения, проживающим за пределами Польши, чья деятельность оказала значительное влияние на сферу международного сотрудничества и развитие отношений между Республикой Польша и другими странами и нациями. Обладателями ордена становятся те, кто внес неоценимый вклад в сближение культур и укрепление взаимопонимания на международной арене.

* внесен в список террористов и экстремистов в России.