Макрон резко высказался о Трампе из-за России

Решение по санкциям против России станет проверкой на благонадежность для президента США Дональда Трампа. Такое заявление сделал глава Франции Эммануэль Макрон, передает Le Figaro.

По его словам, если Москва подтвердит, что «не готова к миру», то Трамп должен подтвердить свою приверженность санкциям против РФ.

«Решение о том, вводить санкции или нет в отношении России в случае ее отказа от прекращения огня на Украине станет проверкой на благонадежность для американцев», — сказал Макрон на пресс-конференции в Сингапуре.

Стало известно об ультиматуме Макрона Китаю

Ранее американские СМИ сообщали, что Трамп занял выжидательную позицию по новым санкциям против РФ, поскольку хочет увидеть, какими будут результаты переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле. Очередная встреча делегаций стран запланирована на 2 июня.