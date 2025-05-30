Молдавия заблокировала активы главы Гагаузии Гуцул

Андрей Дуванов

Налоговая служба Молдавии приняла решение о блокировке активов главы Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на молдавское издание «Официальный вестник».

Молдавия заблокировала активы главы Гагаузии Гуцул
© РИА Новости

Отмечается, что ведомство заблокировало один объект недвижимости Гуцул. Помимо главы Гагаузии, под блокировку также попали еще четыре физических лица. Это решение можно обжаловать в течение следующего месяца.

«Заблокировать активы главы Гагаузии Евгении Гуцул (один объект недвижимости в долевой собственности), заместителя начальника управления внешних связей региона Юрия Кузнецова (четыре объекта недвижимости), директора и основателя ассоциации "Евразия" Нелли Парутенко (два объекта недвижимости), лидера ассоциации ветеранов силовых органов Scutul Poporului ("Щит народа") Кирилла Гузуна и главы компании Media Resurse Думитру Китороагэ, владеющего телеканалами TV6 и Orhei TV (11 земельных участков в долевой собственности)», — сообщает источник.

Все затронутые лица ранее попадали под санкции Евросоюза — их подозревают в связях с бизнесменом и политиком Иланом Шором, который был объявлен в международный розыск из-за обвинений в хищении.

Ранее стало известно, что Гуцул могут отстранить от должности после двух месяцев ареста.

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