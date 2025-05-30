Молдавия заблокировала активы главы Гагаузии Гуцул

Налоговая служба Молдавии приняла решение о блокировке активов главы Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на молдавское издание «Официальный вестник».

Отмечается, что ведомство заблокировало один объект недвижимости Гуцул. Помимо главы Гагаузии, под блокировку также попали еще четыре физических лица. Это решение можно обжаловать в течение следующего месяца.

«Заблокировать активы главы Гагаузии Евгении Гуцул (один объект недвижимости в долевой собственности), заместителя начальника управления внешних связей региона Юрия Кузнецова (четыре объекта недвижимости), директора и основателя ассоциации "Евразия" Нелли Парутенко (два объекта недвижимости), лидера ассоциации ветеранов силовых органов Scutul Poporului ("Щит народа") Кирилла Гузуна и главы компании Media Resurse Думитру Китороагэ, владеющего телеканалами TV6 и Orhei TV (11 земельных участков в долевой собственности)», — сообщает источник.

Все затронутые лица ранее попадали под санкции Евросоюза — их подозревают в связях с бизнесменом и политиком Иланом Шором, который был объявлен в международный розыск из-за обвинений в хищении.

Ранее стало известно, что Гуцул могут отстранить от должности после двух месяцев ареста.