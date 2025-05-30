Раскрыта неожиданная причина, почему Зеленского не получается «убрать»

Московский Комсомолец

Политолог Сергей Марков объяснил, почему не получается сместить украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом пишет NEWS.ru.

Раскрыта неожиданная причина, почему Зеленского не получается «убрать»
© Московский Комсомолец

По мнению аналитика, действовавший ранее в рамках западных указаний глава киевского режима, добился теперь политической самостоятельности.

Внутренних оппонентов он устранил и полностью взял управление страной под свой контроль, стал резко набирать силу, переходя к собственной личной диктатуре, добавил эксперт.

На Украине теперь установилась личная диктатура Зеленского, а влияние спецслужб США и ЕС ослабло, поэтому попытки сместить его сейчас практически нереализуемы, заключил собеседник издания.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что для Владимира Зеленского прекращение огня равносильно свету приближающегося поезда в туннеле.

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