Политолог Сергей Марков объяснил, почему не получается сместить украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом пишет NEWS.ru.

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По мнению аналитика, действовавший ранее в рамках западных указаний глава киевского режима, добился теперь политической самостоятельности.

Внутренних оппонентов он устранил и полностью взял управление страной под свой контроль, стал резко набирать силу, переходя к собственной личной диктатуре, добавил эксперт.

На Украине теперь установилась личная диктатура Зеленского, а влияние спецслужб США и ЕС ослабло, поэтому попытки сместить его сейчас практически нереализуемы, заключил собеседник издания.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что для Владимира Зеленского прекращение огня равносильно свету приближающегося поезда в туннеле.