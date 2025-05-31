Макрон назвал одно решение Трампа проверкой на благонадежность

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал одно решение американского коллеги Дональда Трампа проверкой на благонадежность. Речь идет о санкциях против России и дальнейшей поддержке Киева, передает Le Figaro.

«Поддержка Киева станет проверкой на благонадежность для американцев», — подчеркнул политик.

Он добавил, что Трамп должен подтвердить приверженность антироссийским санкциям, если Москва будет «не готова заключить мир».

Макрон предложил создать ряду стран новую коалицию

Ранее Макрон заявил, что отсутствие урегулирования по Украине в сжатые сроки подорвет доверие к Европе и США со стороны мира.