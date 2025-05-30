Макрон предложил создать ряду стран новую коалицию

Коалицию с Индией и странами предложил создать Европе президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, вместе государства могли бы стать «третьей по уровню роста» силой, сформировать объединение с упором на торговлю и сотрудничество в сфере безопасности. Соответствующее предложение он озвучил на конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла», которая проходит в Сингапуре.

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Президент Франции отметил, что европейские государства «хотят идти дальше, особенно с Индией, азиатскими странами и членами Тихоокеанского партнерства».

«Если мы объединимся, то на нас придется треть мирового роста, а в плане торговли еще больше», – отметил Макрон.

Он подчеркнул, что Франция в ближайшие недели планирует презентовать новую стратегию в отношении Индо-Тихоокеанского региона. По его словам, в планах – развивать этот подход «в масштабе Европы».

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По мнению политика, в этом регионе есть много «надежных игроков», которые обладают сдерживающим потенциалом. Он также призвал работать над стратегической автономией, наладить тесное сотрудничество в области безопасности и обороны.

Ранее Эммануэль Макрон сделал дерзкое заявление о президенте США Дональде Трампе из-за России. По его словам, показателем благонадежности американского лидера станет его решение поддержать Украину в конфликте.