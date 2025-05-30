Президент США Дональд Трамп избегает давления на российского коллегу Владимира Путина, поскольку стремится к улучшению отношений с РФ больше, чем к урегулированию украинского конфликта, сообщили источники Politico.

Чуть раньше The New York Times писала, что глава Белого дома готовит масштабное соглашение с Пекином и Москвой. Газета отмечала, что Трамп известен своей любовью к громким сделкам, и недаром он недавно назвал себя гигантским магазином, в котором все хотят побывать. Вполне возможно, за этими словами может скрываться амбициозный замысел, связанный с перераспределением глобального влияния.

Министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании XXXIII Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике вновь заявил, что формирование многополярного мира остается важной и стержневой тенденцией.

Политолог Марат Баширов в беседе со «Свободной Прессой» пояснил, что на его взгляд, раздел сфер влияния — «самый страшный кошмар Трампа». Это может быть тот случай, когда Европа, Россия и Китай объединятся и создадут единое экономическое пространство. Не просто так, Путин недавно говорил о необходимости решить вопросы безопасности Евразии.

«Евразия, на самом деле, это 70% всего населения Земли. Все остальные — это фактически острова, ну, кроме Африки. А так, Британия, Австралия, даже Соединенные Штаты где-то там отрезаны океанами от Евразии. Трамп прекрасно понимает, что в какой-то момент европейцы могут сломаться, а Китай все время протягивает руку Европе. Си Цзиньпин не устает повторять, что нужен добрый мир с Европой. А это значит инвестиции, совместные предприятия, взаимный доступ на рынки. И это сделать без России просто невозможно — самый короткий безопасный транспортный коридор, плюс источники дешевой энергии», — уточнил собеседник «СП».

Трамп, конечно, пытается переломить идею многополярного мира — через те же тарифные войны, чтобы затянуть «под себя» как можно больше иностранных предприятий, а после выйти на европейские и азиатские рынки. Президент США понимает, что Европа — это платежеспособное население, это шикарный рынок, указал политолог.

«По сравнению с китайцами там внутреннее потребление гораздо больше на человека. Это технологии. Все-таки за это время европейцы технологии накопили. Поэтому Европа является привлекательным рынком, и американцы будут продолжать рубиться за него. Да, США хотят оттуда забрать высокоприбыльные предприятия, но как рынок сбыта, конечно, им это будет интересно еще долгие-долгие годы», — заключил Баширов.

Ранее депутат Европейского парламента Фернан Картайзер говорил, что Россия одержит верх на поле боя, а санкции ЕС простив Москвы провалились