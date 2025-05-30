Стало известно название книги, которую купил себе Зеленский

Владимир Зеленский вместе с супругой посетил книжный фестиваль в Киеве и купил себе книгу «Убить тирана. История борьбы с тиранами от Цезаря до Каддафи». Об этом сообщает издание «Страна.ua».

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В описании к книге говорится, что тиранов, которых нельзя было бы устранить силой, не существует, тирания обуславливает возможность убийства тирана не только де-факто, но и де-юре.

На опубликованном в телеграм-канале украинского издания видео, продавец уговаривает Зеленского купить книгу и предлагает ему ее дописать.

В США назвали верный признак того, что Зеленский не хочет мира

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что для Зеленского прекращение огня равносильно свету приближающегося поезда в туннеле. Экс-министр также добавил, фразу: «Не предопределено ничего, кроме смерти».