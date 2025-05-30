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В Кремле высказались о реакции Путина на меморандум Украины

Содержание меморандумов России и Украины не будет обнародовано. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Так он ответил на вопрос о том, имел ли возможность российский лидер Владимир Путин ознакомиться с меморандумом.

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Токаев сделал неожиданное заявление о вступлении Казахстана в БРИКС

У Казахстана в ближайшей перспективе нет планов вступать в БРИКС, заявил в интервью телеканалу Al Jazeera президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Статус наблюдателя в организации вполне достаточный, поделился подробностями казахстанский лидер.

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В США резко отреагировали на выходку Зеленского

Глава киевского режима Владимир Зеленский продемонстрировал, что несерьезно относится к призывам Вашингтона урегулировать конфликт на Украине, потребовав очередную финансовую помощь у Запада, пишет Responsible Statecraft (RS).

Этот недавний запрос денег — ясный сигнал того, что Зеленский несерьезно подходит к требованиям Соединенных Штатов к мирному урегулированию и желает продолжать вооруженный конфликт, непосредственно опираясь на европейские средства, поделился своей точкой зрения автор публикации.

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Медведев четырежды в одном посте оскорбил Зеленского

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев четырежды оскорбил Владимира Зеленского в одном посте, в котором порассуждал о желании последнего поучаствовать в прямых переговорах с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Запись политик опубликовал в Telegram.

В блоге Медведев назвал Зеленского «зеленой тлей», «насекомым», «ничтожным» и «зеленым членистоногим».

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ВС России ответили на массированные атаки Украины

Вооруженные силы России нанесли пять групповых и два массированных удара по военным объектам Украины в ответ на массированные атаки Киевского режима за неделю. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

В сообщении говорится, что с 24 по 30 мая в ответ на массированные атаки ВСУ с применением ударных дронов самолетного типа и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории РФ российские военные нанесли пять групповых и два массированных удара высокоточным оружием и ударными БПЛА.

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Названа цена хорошей черной икры в России

Стоимость качественной черной икры в России начинается от 4,6 тыс. рублей за банку весом 50 г. Об этом заявила Мария Смутная, сооснователь Beluga Farm.

Как уточнила собеседница, черная икра в России — символ роскоши и гостеприимства. Высокая стоимость обусловлена выращиванием осетров: рыба созревает медленно (8-10 лет для осетра, 16-18 для белуги), что требует многолетних инвестиций, содержанием стада (регулярное кормление и уход, особенно в регионах с мягким климатом, например, в Астраханской области).

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Раскрыты жуткие подробности убийства семьи в центре Нижнего Новгорода

Нижегородский миллионер Василий Мельников мог убить жену и своих двоих сыновей на фоне депрессии, развившейся после проблем с бизнесом, которые начались весной 2022 года. Такие выводы можно сделать из фильма Елены Погребижской, который стал доступен в сети 29 мая 2025 года.

Напомним, трагедия произошла в Нижнем Новгороде весной 2022 года. 23 марта в одной из квартир дома на улице Минина были найдены тела самого Василия, его жены Галины и двоих детей четырех и десяти лет. На трупа были обнаружены ножевые ранения.

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В РПЦ заявили, что мусульмане могут «вырезать москвичей» по приказу муллы

Мусульмане могут «вырезать москвичей» по первому приказу муллы. Об этом в своем Telegram-канале заявил схиигумен Гавриил из Кавказского подворья Валаамского монастыря.

В своем изречении священнослужитель размышляет над вопросом распада СССР и говорит о том, что государство строилось на «песке», в отличие от мусульман, которые объединены общей верой.

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Стало известно о возможном участии Пугачевой в фестивале в России

Певица Алла Пугачева может приехать в Россию ради выступления на фестивале «Новая волна». Об этом общественный деятель и блогер Вадим Манукян сообщил «Абзацу».

«Говорят, что Пугачеву пригласили на "Новую волну". Ее не признали иноагентом, на нее не возбуждено никаких уголовных дел», — рассказал Манукян.

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Археологи заявили об обнаружении Ноева ковчега

Американские археологи из исследовательского проекта Noah's Ark Scans заявили, что результаты сканирования, проведенного недалеко от горы Арарат в Турции, выявили доказательства существования остатков библейского Ноева ковчега.

Как сообщает The Jerusalem Post, речь идет об обследовании формации Дурупынар. Еще прошлой осенью там нашли таинственное образование, которое по своей форме напоминает большую лодку.

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