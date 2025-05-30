Американист предположил, кто в США мог воспользоваться болезнью Байдена

Экс-президент США Джо Байден вполне мог быть фигурой «для вида» в Белом доме. Учитывая его возраст и поведение, можно предположить, что все решения принимал за него американский военно-силовой блок. Такое мнение выразил в беседе со «Звездой» политолог, американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«На самом деле, ключевые люди, которые при всех президентах принимают решение, это советник по национальной безопасности, директор ЦРУ, госсекретарь и министр обороны. То есть, каким бы там ни был президент США, вот это окружение принимает решение. И потом уже вице-президент и президент, они там думают. А может быть, и не думают - сразу принимают те советы, которые вынашиваются, генерируются вот этим военно-силовым блоком», - объяснил он.

Тем не менее, по словам эксперта, очевидно, что Байден сам никаких решений не принимал, а был лишь марионеточной фигурой в правительстве США. Этому яркое свидетельство то, в каком состоянии он появлялся на публике в последнее время.

«При Байдене, исходя из его возраста, очевидно, что бразды правления были на этом военно-силовом блоке. Тут, я думаю, без всяких расследований понятно, что человек, который путался в своих приближенных, путался во времени и пространстве, становился такой марионеточной фигурой. <...> Как бы ни был американский президент, все равно "короля делает свита"», - отметил политолог.

По его словам, вряд ли кто-то из семьи бывшего президента США знал о его заболевании и молчал, чтобы принимать решения в Белом доме за него. Есть другие структуры, которые этим занимались, говорит Блохин.

Ранее стало известно, что у Джо Байдена обнаружили агрессивную форму рака простаты. Однако конгрессмен от штата Джорджия Бадди Картер заподозрил, что Байден давно знал о болезни, а его супруга Джилл Байден и бывшая вице-президент США Камала Харрис скрывали это от общественности. Кроме того, в Конгрессе хотят выяснить, кто управлял страной, пока экс-президент боролся с болезнью.

Вскоре пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила о том, что бывшая первая леди должна рассказать о том, что ей известно о состоянии здоровья мужа.