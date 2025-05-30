Орбан предложил план из «четырех столпов» для безопасности ЕС

Мария Иванова

Премьер Венгрии Виктор Орбан предложил «патриотический план», призванный стать альтернативой нынешней политике ЕС. Частью этого плана является отказ от приглашения Украины в Евросоюз.

Орбан предложил план для безопасности ЕС
© РИА Новости

Свой план Орбан представил на Конференции консервативных политических действий в Будапеште. Там же венгерский премьер раскритиковал власти ЕС, обвинив их в милитаризации блока.

«Мир - никакого нового Восточного фронта, никакого членства Украины в ЕС», - так Орбан описал первый пункт своего плана.

Второй пункт заключается в большем суверенитете стран ЕС - «никаких общих налогов, долгов или централизованного контроля». В третьем пункте идет речь о «возвращении свободы слова, мысли и политических дебатов».

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Четвертое положение плана касается идентичности. В этом пункте Орбан упомянул христианскую культуру, безопасные улицы и «гордые нации».

«Давайте вернем Европу на верный путь!» - призвал венгерский премьер.

Ранее Орбан говорил, что Будапешт не будет накладывать вето на вступление Украины в ЕС, но «будет препятствовать принятию решений», так как членство Киева сейчас не соответствует национальным интересам Венгрии.

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