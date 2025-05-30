Орбан предложил план для безопасности ЕС

Премьер Венгрии Виктор Орбан предложил «патриотический план», призванный стать альтернативой нынешней политике ЕС. Частью этого плана является отказ от приглашения Украины в Евросоюз.

Свой план Орбан представил на Конференции консервативных политических действий в Будапеште. Там же венгерский премьер раскритиковал власти ЕС, обвинив их в милитаризации блока.

«Мир - никакого нового Восточного фронта, никакого членства Украины в ЕС», - так Орбан описал первый пункт своего плана.

Второй пункт заключается в большем суверенитете стран ЕС - «никаких общих налогов, долгов или централизованного контроля». В третьем пункте идет речь о «возвращении свободы слова, мысли и политических дебатов».

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Четвертое положение плана касается идентичности. В этом пункте Орбан упомянул христианскую культуру, безопасные улицы и «гордые нации».

«Давайте вернем Европу на верный путь!» - призвал венгерский премьер.

Ранее Орбан говорил, что Будапешт не будет накладывать вето на вступление Украины в ЕС, но «будет препятствовать принятию решений», так как членство Киева сейчас не соответствует национальным интересам Венгрии.