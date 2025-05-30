Советник премьер-министра Великобритании Кира Стармера по вопросам безопасности Джонатан Пауэлл отправится в Стамбул на второй раунд российско-украинских переговоров, чтобы держать делегацию Украины на «коротком поводке» и не дать ей выйти за рамки, установленные Западом. Об этом заявил посол России в Лондоне Андрей Келин, передает РИА Новости.

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«Мы знаем о том, что британский советник Пауэлл будет присутствовать в Стамбуле во время переговоров где-то на заднем плане. Это будет сделано для того, чтобы иметь возможность влиять на позицию Украины, контролировать ее, чтобы она не вышла из-под установленных Западом рамок. Именно в этом состоит их позиция — держать Киев на коротком поводке», — указал дипломат.

Кроме того, по словам Келина, британские власти имеют много планов на Украину, которые в том числе касаются работы «коалиции желающих». По словам посла, с помощью нее Запад хочет создать «раздражители, осложняющие выход на мирное соглашение между Россией и Украиной».

15 мая газета The Guardian сообщила, что Пауэлл отправится в Турцию, чтобы дать рекомендации президенту Украины Владимиру Зеленскому перед предстоящими переговорами с Россией.