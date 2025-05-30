Член немецкой ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Бек заявил, что нелегальный оборот оружия на Украине обострил ситуацию с терроризмом в Европе. Об этом Бек рассказал «Известиям».

Бек назвал «главным источником роста терроризма» массовую миграцию, которая идет через открытые шенгенские границы. По его словам, в ЕС сейчас попадает гораздо больше оружия, чем раньше.

«Нелегальный оборот оружия на Украине, несомненно, усугубляет проблему», - подчеркнул Бек.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ранее заявлял, что поставляемое Киеву оружие попадает в руки террористов и преступных группировок. По его словам, оружие, полученное Украиной от западных стран стало «всплывать» в разных странах Европы и «пополнять арсенал организованной преступности».

Небензя подчеркивал, что оружие «расползается по всему миру» и даже оказывается на вооружении боевиков в Африке.