Россия дала понять Сербии, что усидеть на двух стульях не получится

Россия ясно дала понять Сербии, что помощь Украине недопустима, как и попытки «усидеть на двух стульях». Об этом заявил научный сотрудник Института гуманитарных наук в Вене Иван Вейвода, передает Financial Times.

Ранее Служба внешней разведки РФ обвинила Сербию в поставках Украине боеприпасов, вопреки декларируемому Белградом нейтралитету. В СВР назвали действия республики «выстрелом в спину».

«Москва дала понять, что ей надоели попытки президента Сербии Александра Вучича сбалансировать ситуацию, поскольку его страна номинально по-прежнему стремится вступить в Евросоюз. Это их способ предупредить Вучича, что сидение на двух стульях становится для них неприемлемым», — прокомментировал это Вейвода.

По его мнению, сложившаяся ситуация поставила президента Сербии в очень затруднительное положение, поскольку с одной стороны Белград стремиться сохранить союзнические отношения с РФ, а с другой — движется в сторону интеграции с ЕС, что предполагает помощь Киеву.