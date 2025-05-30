Россия дала понять Сербии, что усидеть на двух стульях не получится

Россия заявлениями о том, что частные сербские оборонные предприятия поставляют ВСУ боеприпасы, дала понять Сербии, что Белграду не удастся усидеть на двух стульях.

Об этом газете Financial Times заявил научный сотрудник Института гуманитарных наук в Вене Иван Вейвода.

«Это их способ предупредить Вучича, что сидение на двух стульях становится для них неприемлемым», — сказал эксперт.

Ранее сербский президент Александр Вучич рассказал, что 9 мая обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным информацию о поставках Сербией оружия Украине.