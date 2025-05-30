Аналитик рассказал, как американцы отстали от России на восемь лет

Выгоднее вложиться в новый проект, чем инвестировать в старую идею, когда ты еще не отбил предыдущие инвестиции, поэтому США и отстали от РФ по технологиям в плане оплаты в метро, заявил НСН Владимир Шевченко.

В России технологическое развитие, связанное с платежами и банковской сферой, шло быстрее, чем в США, так в РФ значительно позже появились банковские карты, соответственно инвестировать в новые проекты было выгоднее. Об этом в беседе с НСН рассказал главный редактор банковского интернета- портала Finnews.ru, аналитик банковской сферы Владимир Шевченко. В США совершили технологический прорыв. Станцию метро у аэропорта Даллеса в Вашингтоне оборудовали терминалами оплаты, которые принимают банковские карты. Это событие вызвало бурю эмоций в социальных сетях. При этом в метрополитене Москвы эта функция появилась еще в 2017 году. Шевченко рассказал, почему Россия опередила здесь Штаты.

«Все объясняется просто. У них карты появились раньше, и американские банки вложили в инфраструктуру очень много денег. Поэтому пока они эти средства не отобьют, новых инвестиций не будет. Но это стандартные бизнес-решения. Ничего необычного. А мы с нуля создавали. Что лучше: заплатить 20 миллионов за старое решение или 30 - за новое? Лучше, конечно, за новое, хотя оно и дороже. Поэтому они будут постигать все это медленнее по сравнению с нами», - рассказал он.

При этом, сравнивая страны по технологическому развитию, Шевченко неожиданно заявил, что африканские государства находятся в более выгодной позиции, чем Китай.

«Я бы даже сказал: не Китай впереди, а какие-нибудь африканские страны, которые находятся примерно на таком же уровне финансового развития, как и мы. С нуля развиваться гораздо проще, чем если, условно говоря, в стране этим сто лет занимались, кучу денег вложили, и их сначала нужно отбить, перед тем как инвестировать в новые проекты», - уточнил он.

Ранее глава департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Сергей Черёмин сообщил, что в Московском метрополитене успешно используется биометрическая оплата проезда: за 2024 год биометрией пассажиры оплатили более 125 млн проходов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».